القوة الجوية يعسكر في بيروت تحضيراً للمرحلة المقبلة

2019/08/16 | 21:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

يغادر فريق القوة الجوية لكرة القدم، الاثنين المقبل إلى العاصمة اللبنانية بيروت للدخول بمعسكر تدريبي يستمر للفترة من (19-26) من الشهر الجاري، وذلك تحضيراً للاستحقاقات المقبلة.

وتنتظر فريق القوة الجوية مباراة السالمية الكويتي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال والتي ستقام على ملعب كربلاء الدولي بالتاسع والعشرين من الشهر الجاري، فيما ستقام مباراة الإياب في الكويت بالرابع والعشرين من الشهر المقبل.

وذكر نائب رئيس الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية وليد الزيدي في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه أن الفريق سيغادر إلى بيروت يوم الاثنين للدخول في معسكر تدريبي تحضيراً للمرحلة المقبلة، مؤكداً بأن الفريق سيخوض ثلاث مباريات مع أندية المقدمة في لبنان.

وأضاف الزيدي ان "المحترفين الجدد سيلتحقون بالمعسكر، وهم كل من المدافع التونسي علي المشاني والمهاجم الليبي محمد الغندوي، بالإضافة الى اللاعب السوري زاهر ميداني والذي سيلتحق بصفوف الفريق خلال معسكر بيروت".

وأشار نائب رئيس الهيئة الإدارية إلى أن الفريق سيعود في السادس والعشرين من الشهر الجاري إلى العراق عبر مطار النجف، وسيتوجه مباشرةً إلى كربلاء وذلك تحضيراً لمواجهة السالمية الكويتي.

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