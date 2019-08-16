2019/08/16 | 21:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني NNC قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، الجمعة، إيقاف المدير الفني السابق لمنتخب نيجيريا سامسون سياسيا مدى الحياة، بسبب تلقي رشى للتلاعب في نتائج مباريات.وأدانت لجنة الأخلاقيات في الاتحاد الدولي سياسيا بـ”قبول الأموال في قضايا تتعلق بالتلاعب بالمباريات”.ولم يحدد “الفيفا” أي مباريات تلقى بشأنها سياسيا رشى للتلاعب بنتائجها، وفق […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص “الفيفا” يوقف مدرب نيجيريا السابق “مدى الحياة” المركز الخبري الوطني.

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