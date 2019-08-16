اعتقال عدة أشخاص استخدموا أسلحة نارية خلال مشاجرة جنوبي بغداد

2019/08/16 | 21:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، الجمعة، باعتقال عدة أشخاص استخدموا أسلحة نارية خلال مشاجرة جنوبي العاصمة بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مشاجرة اندلعت، اليوم، بين عدد من الاشخاص تطورت الى استخدام الاسلحة الخفيفة ضمن عمارات الصحة منطقة الدورة جنوبي بغداد".وأضاف أن "نجدة الدورة تدخلت واعتقلت جميع الاطراف وتم تسليمهم الى مركز الشرطة".

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