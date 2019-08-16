خلال مشاجرة.. اعتقال عدة أشخاص استخدموا أسلحة نارية بمنطقة الدورة

2019/08/16 | 21:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، باعتقال عدة أشخاص استخدموا أسلحة نارية خلال مشاجرة جنوبي العاصمة بغداد.

وقال المصدر في حديث إن "مشاجرة اندلعت، اليوم،

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