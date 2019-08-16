2019/08/16 | 21:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مطار ابها الدولي في مرمى قاصف كي2

الجمعة

16

أب

2019 :

09:26 pm

10

في إطار العمليات النوعية للقوة الصاروخية والطيران اليمني المسير ،

فقد نفذ سلاح الجو المسير عدة عمليات هجومية بعدد من طائرات قاصف2kعلى

مطار أبها الدولي في السعودية.المتحدث بإسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أوضح أن

العمليات استهدفت مواقع مهمة في المطار وأصابت أهدافها بدقة عالية ما

تسبب في تعطيل حركة الملاحة الجوية بالمطار ، وأشار إلى أن إستهداف

مطار أبها يأتي في إطار الرد على جرائم العدوان السعودي الأميركي ضد

الشعب اليمني وغاراته الجوية التي كان آخرها 15 غارة جوية خلال

الساعات الماضية .

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