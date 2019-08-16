“إل جي” تتحدى سامسونغ وهواوي بهاتف ذي شاشتين  

2019/08/16 | 21:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشفت شركة “LG” الكورية الجنوبية عن مواصفات هاتفها الجديد “ثينك كيو في 60” الذي سيدعم بتقنيات شبكات الجيل الخامس والمزود بشاشتين.الهاتف مزود بتقنية “التوقف الحر” والتي تسمح بتثبيت الشاشة الثانية والتحكم بها في أي وضع كالتي توجد في الكمبيوتر.تخطط الشركة لتقديم هاتفها الجديد خلال معرض الإلكترونيات الاستهلاكية (إيفا) لعام 2019 في برلين، […]

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