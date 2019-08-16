أمنية بغداد: اسباب تفجير معسكر “الصقر” ما تزال مجهولة

2019/08/16 | 21:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت اللجنة الامنية في مجلس محافظة بغداد، ان اسباب تفجير مخازن الاسلحة في معسكر الصقر بمنطقة الدورة ما تزال مجهولة، مستبعدة قصفه من قبل اسرائيل.

وقال عضو اللجنة سعد المطلبي في تصريح، إن أسباب تفجير مخازن الاسلحة في معسكر الصقر بمنطقة الدورة ما تزال مجهولة، لافتا الى أن كاميرات المراقبة في المعسكر لم تكن موجهة نحو الداخل بل كانت نحو الخارج فقط.وأوضح أن المعطيات الاولية تشير الى ان سبب الحادث هو حريق، بسبب سوء في تحزين تلك الاسلحة، مستبعدا فرضية القصف الاسرائيلي، كون اسرائيل لا تمتلك الطائرات المسيرة التي تستطيع الوصول الى بغداد لتنفيذ هكذا ضربات دون رصدها.

وأضاف، أن الاسلحة الموجودة في المخزن هي اسلحة تقليدية تستخدم في المعارك الصحراوية ولا توجد اسلحة غريبة تابعة لدول الجوار فيه بحسب تعبيره.

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