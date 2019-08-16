مهند البراك - في اسباب استمرار عدم الاستقرار .3.

2019/08/16 | 21:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #مهند_البراك حتى اصبحت مشاعر الاغتراب واليأس والكآبة والقلق والمشاعر السلبية، ظاهرة سائدة بين الناس الذين تنقلب أسس حياتهم بصورة عاصفة، و يشعرون بأن الذين يعرفون بعضهم قبل سنوات صاروا غرباء عن بعض، ليس لأنهم خدعوا بعضهم بعضاً كما يلوح في السطح، بل لان نظرة الجميع للحياة تغيّرت، و الاسس الاجتماعية، الثقافية، الصحية والاخلاقية، و روابط اللغة والتاريخ والقرابة والصداقة قد حُرثت، بل قُلبت تماماً.ولم يعد للناس ما ......

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