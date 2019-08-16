مصطفى محمد غريب - دولة مدنية بلا منظمات إرهاب وميليشيات طائفية مسلحة

2019/08/16 | 21:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #مصطفى_محمد_غريب يحتدم النقاش حول أهمية الدولة المدنية والحكم المدني التي لها ثوابت وطنية وديمقراطية وسياسة مستقلة تعتمد على مؤسسات قانونية وإنسانية وتستمد شرعيتها من المواطنين الذين يرون فيها الكيان المعتمد على السلطات الثلاث المعتمدة في إدارة الدول وتحديد أهدافها الوطنية والمطلبية وعلاقاتها بالمجتمع الدولي، وهي السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية، وبدون هذه السلطات تفقد الدولة مصداقية مدنيتها وعد......

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