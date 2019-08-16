عباس علي العلي - رواية (السوارية) ح4 _2

2019/08/16 | 21:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عباس_علي_العلي وأيضا ومن الوجه الأخر للمدينة التي عصب أقتصادها المال وعرق الفلاحين وحدهم ليتناوبوا على رفد مكانتها بأسباب الحياة كان الربا يشكل واحدا من هواجس المدينة وريفها، وأنا صغير أسمع بمصطلحات كنت لا أدرك معناها بالتحديد ولكنها متداولة بكثرة تخفي ورائها وجه إبليس حتى وكأنها من مستلزمات البقاء، البيع بالأخضر والعشرة أربعطعش سائدة في كل مكان ولها جمهور واسع من المتعاملين، الأولى أن يبيع الفلاح أو بعض الملاكي......

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