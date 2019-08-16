الجيش الوطني الليبي يجدد قصف قاعدة الطائرات التركية المسيرة

2019/08/16 | 21:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، في حديث لـ”سكاي نيوز عربية”، الجمعة، إن سلاح الجو الليبي جدد قصف مطار زوارة الدولي غرب العاصمة طرابلس.وأوضح المسماري أن المطار يستخدم لإقلاع الطائرات التركية المسيرة التي تستخدم ضد الجيش الوطني الليبي، لمصلحة الميليشيات التي تسيطر على طرابلس وتتحالف مع أنقرة.وأشار إلى […]

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