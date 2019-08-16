صالح يؤكد للحكيم ضرورة دعم الحكومة لتنفيذ برنامجها

2019/08/16 | 21:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح لرئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، على أهمية دعم الحكومة لتنفيذ برنامجها وتطوير الأداء العام في عدة جوانب....

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