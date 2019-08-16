السيد الصدر يقدم 4 نصائح لعبد المهدي ويطالب بمعاقبة ذوي الانتماءات الخارجية

2019/08/16 | 21:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قدم زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر مجموعة نصائح لرئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي نادت بها المرجعية الدينية والشعب معا

ودعا السيد الصدر في بيان، عبد المهدي الى الالتزام الكامل بالاستقلالية وعدم الميول لطرف دون آخر، محذرا من أن يكون الانحراف عن الاستقلالية بمثابة بناء جديد للدولة العقيمة.

واشار السيد الصدر الى أن ملف الخدمات لا زال متلكئا، معربا عن أمله بأن يسعى عبد المهدي لتفعيل الخدمات، كون الشعب متضرر منها، منتقدا في الوقت نفسه التأخر في ملف مكافحة الفساد.

وشدد زعيم التيار الصدري على ضرورة الحفاظ على هيبة الدولة ومؤسساتها الأمنية، واستقلالية القرار العراقي، وعدم التردد في معاقبة من يعمل على إضعاف الأجهزة الأمنية ومعاقبة ذوي الانتماءات الخارجية ليكون العراق ذا سيادة كاملة.

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