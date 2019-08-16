2019/08/16 | 21:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الدفاع: ماضون باجراءاتنا القانونية بحق من اورد اسم الجيش بغير مكانته واستحقاقه هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/08/16 | 21:53.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع: ماضون باجراءاتنا القانونية بحق من اورد اسم الجيش بغير مكانته واستحقاقه) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاع: ماضون باجراءاتنا القانونية بحق من اورد اسم الجيش بغير مكانته واستحقاقه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).