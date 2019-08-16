وزارة الدفاع: من يمس سمعة الجيش العراقي سيجد اليد الضاربة

2019/08/16 | 21:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} توعدت وزارة الدفاع، كل من يمس بسمعة الجيش العراقي.

وذكر بيان لها "تتقدم وزارة الدفاع بالشكر الجزيل والامتنان الكبير للشعب العراقي الكريم ظهير الجيش وسنده الأمين دفاعا عن مكانته ورمزيته العالية".وأضاف "لقد اثبت رجال الدين والجهات الرسمية وشبه الرسمية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المختلفة وفئات الشعب العراقي على اختلاف قومياته وأديانه وانتماءاته بان الجيش العراقي هو كلمة الفصل في طريق الحرية وسور الوطن الغالي وسده المنيع بوجه من يحاول التصيد في الماء العكر او الإساءة الى سمعته ومكانته العالية".وأكدت وزارة الدفاع "وباسم جيشنا العراقي البطل بأنه سيبقى رهن إشارة شعبنا العظيم الذي اثبت ويثبت للعالم اجمع انه شعب الملاحم والبطولات والأمجاد الخالدة في سفر التاريخ".وأشارت الى ان "من يحاول ان يمس سمعة هذا الجيش البطل الذي سطر اروع الملاحم في محاربة الإرهاب مع اخوته من القوات الامنية والحشد الشعبي وقوات البيشمركة سيجد يد الشعب هي اليد الضاربة بالقانون لإيقاف اي تخرصات بحق مسيرته التي يشهد لها العالم اجمع والمطرزة بدماء الشهداء والجرحى من ابنائه الابرار".وأعلنت وزارة الدفاع "بانها ماضية باجراءاتها القانونية بحق من اورد اسم الجيش بغير مكانته واستحقاقه الذي يليق به".وعاهدت الوزارة "شعبنا العراقي العزيز عزنا وفخرنا بان جيشنا البطل كان وسيبقى جيش العراق وحامل رايته الخفاقة التي لن تذل ابدا، وستبقى عالية بعلو وشموخ شعبنا العظيم وجيشنا الباسل".انتهى

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