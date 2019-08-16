الجيش يشكر الشعب ويعلن المضي باجراءات ضد المسيئين

2019/08/16 | 21:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس أصدرت وزارة الدفاع اليوم الجمعة بيان شكر تقدمت به إلى الشعب لموقفه من قضية الإساءة إلى الجيش.وذكر بيان رسمي تلقت خطوة برس نسخة منه “تتقدم وزارة الدفاع بالشكر الجزيل والامتنان الكبير للشعب العراقي الكريم ظهير الجيش وسنده الأمين دفاعا عن مكانته ورمزيته العالية”.وأضاف البيان “لقد اثبت سماحة رجال الدين

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