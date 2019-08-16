وزارة الدفاع: من يحاول مس سمعة الجيش سيجد يدًا ضاربة بالقانون

2019/08/16 | 21:59

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بغداد اليوم _ بغداد

أعربت وزارة الدفاع، اليوم الجمعة، عن شكرها للشعب العراقي لمساندته الجيش بوجه "من يحاول الإسا...





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