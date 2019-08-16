مقتل 13 مدنيًا إثر غارة جوية روسية على مخيم للنازحين في سوريا

2019/08/16 | 22:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ دولي

قُتل

13 مدنيًا، بينهم 4 أطفال، إثر غارة جوية روسية استهدفت، اليوم الجمعة، مخيّمًا

للنازحين شمال غرب سوريا، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال

مدير المرصد رامي عبد الرحمن إن القصف الروسي استهدف مخيّما للنازحين في بلدة حاس

في ريف إدلب الجنوبي.

ويوم

الثلاثاء الماضي قُتل 60 شخصًا على الأقل خلال اشتباكات بين قوات النظام والفصائل

المسلحة شمال غرب سوريا، وفق ما أفاد به المرصد نفسه.

وتتعرّض

محافظة إدلب وأجزاء من محافظات مجاورة منذ نهاية نيسان/أبريل لقصف شبه يومي من

طائرات سورية وأخرى روسية، تزامنًا مع معارك عنيفة تدور على أكثر من جبهة خلال

الأيام الأخيرة، وتسيطر هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقًا) على الجزء الأكبر

من إدلب ومحيطها، وتتواجد فيها فصائل معارضة أقل نفوذًا.

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