2019/08/16 | 22:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص صورة: مدرس يهدي طالبته نيسان 2019 وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صورة: مدرس يهدي طالبته نيسان 2019) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صورة: مدرس يهدي طالبته نيسان 2019) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).