2019/08/16 | 22:02
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- هناك تفاصيل اخرى بخصوص صورة: مدرس يهدي طالبته نيسان 2019 وكالة خطوة برس.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صورة: مدرس يهدي طالبته نيسان 2019) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صورة: مدرس يهدي طالبته نيسان 2019) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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