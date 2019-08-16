الهيئة الوطنية تدعو للمشاركة في جمعة

2019/08/16 | 22:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار على استمرار مسيرات العودة و كسر الحصار على حدود غزة.

ودعت الهيئة في ختام فعاليات جمعة "الشباب

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