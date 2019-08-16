2019/08/16 | 22:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

اعلنت دائرة صحة محافظة ديالى، اليوم الجمعة، تسجيل حدث هو الاول من نوعه منذ 10 سنوات.

وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي، في

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منذ 10 سنوات.. صحة ديالى تسجل حدثًا الأول من نوعه) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منذ 10 سنوات.. صحة ديالى تسجل حدثًا الأول من نوعه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).