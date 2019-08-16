تظاهرات في ساحة التحرير وسط بغداد دعماً للجيش العراقي

2019/08/16 | 22:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال مراسل موقع الغدير، إن المئات من المواطنين تظاهروا، اليوم، في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد دعماً للجيش العراقي، منددين بإساءة بعض الشخصيات للقوات المسلحة العراقية.وكانت القوات الأمنية قد قطعت في وقت سابق من، اليوم الجمعة، الطرق المؤدية إلى ساحة التحرير لحماية المتظاهرين.

انتهى.ص.هـ.ح.

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