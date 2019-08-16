الحشد الشعبي يعلن نجاح خطة عيد الأضحى في النجف

2019/08/16 | 22:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد… أعلن الحشد الشعبي، الجمعة، نجاح الخطة الامنية الخاصة بعيد الأضحى في محافظة النجف.وذكر إعلام الحشد في بيان تلقت / بدر نيوز/ نسخة منه، ان “اللواء الثاني ب‍الحشد الشعبي اكمل مهامه ضمن الخطة الامنية لعيد الأضحى المبارك في محافظة النجف بنجاح”.وأضاف أن “الخطة الامنية خضعت لإشراف مباشر من قبل قيادة عمليات […]

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