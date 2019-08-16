2019/08/16 | 22:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – sport now اعلن وزير الشباب والرياضة احمد رياض العبيدي عن تحمل الوزارة نفقات بدلات اشتراكات الاندية في البطولات التي تقيمها الاتحادات الرياضية ولمختلف الفعاليات .وتاتي هذه المبادرة في اطار الدعم اللامحدود والذي تقدمه وزارة الشباب والرياضة للاندية الرياضية .ومن الجدير بالذكر ان الاتحادات الرياضية كانت تستوفي بدلات اشتراك من

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الشباب والرياضة تتحمل نفقات بدلات اشتراك الاندية) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة الشباب والرياضة تتحمل نفقات بدلات اشتراك الاندية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرياضة الان).