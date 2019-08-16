غوارديولا يحضر مفاجأة أخرى لمحرز قبل لقاء توتنهام

2019/08/16 | 22:29

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بغداد اليوم _ متابعة

واصل نادي مانشستر سيتي، حامل لقب الدوري الإنكليزي الممتاز، استعداداته لاستقبال ضيفه توتنهام هوتسبي...





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