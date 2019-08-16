2019/08/16 | 22:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس أكدت وزارة الصحة في قطاع غزة تعامل طواقمها الطبية مع إصابة 63 مواطنا بجراح مختلفة، من بينهم أطفال وإصابات بالرصاص الحي شرقي القطاع، في الجمعة الـ 70 لـ “مسيرة العودة وكسر الحصار“.وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أشرف القدرة، أن “الطواقم الطبية تعاملت مع 63 إصابة بجراح مختلفة من بينهم

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الجيش الإسرائيلي يصيب 63 فلسطينيا خلال مسيرات العودة شرقي قطاع غزة وكالة خطوة برس.

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