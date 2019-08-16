الاستباق الاستخباراتي أهم من حملات مطاردة دواعش

2019/08/16 | 22:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مهدي قاسم

الفارق بين عصابات داعش الميدانية سابقا و بين عصابات داعش المتحركة حاليا كبير جدا ، بحكم كونها متواجدة حينذاك على مواقع وجبهات ثابتة و

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