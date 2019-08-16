انتهى زمن الأمراء

2019/08/16 | 22:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سينو رشو علي ليس عائض الزمن وحده من سيعتذر إنهم يعلمون اليوم أن الشارع الايزيدي الذي كان ينحني لهم لم يعد ذلك الشارع، إنهم يعلمون اليوم أن الكلمات التي كانوا يتكلمون بها لم تعد تجد لها آذان صاغية بين الآذان، إنهم يعلمون اليوم أن كل مفاتيح الخصوصية التي كانوا يسوقون بها عقول الناس قد …

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