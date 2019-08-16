2019/08/16 | 22:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس يؤدي نقص الحديد في الدم إلى ظهور عدة مشاكل صحية عند الإنسان، وذلك بسبب انخفاض مستويات خلايا الدم الحمراء.ومن الأسباب الشائعة لنقص الحديد في الدم سوء التغذية وعدم الحصول على العناصر الغذائية الهامة، كما أن بعض الأمراض يمكن أن تساهم في الإصابة بنقص الحديد مثل التهاب الأمعاء أو فقدان الدم خلال الدورة الشهرية أو بسبب حدوث

هناك تفاصيل اخرى بخصوص 7 مشاكل صحية سببها نقص الحديد في الدم وكالة خطوة برس.

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