2019/08/16 | 22:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الجمعة، اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة أطلقتها مليشيات الحوثي الإرهابية من محافظة عمران في اليمن.وقال التحالف في بيان، إنه جرى اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار معادية أطلقتها المليشيات الحوثية من محافظة عمران، الواقعة في شمال اليمن.واعتبر أن “استمرار إطلاق الميليشيات الحوثية طائرات مسيرة يعكس خسائرها وواقعها على الأرض”.ويوم

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التحالف العربي: إسقاط طائرة “درون” أطلقها الحوثيون من عمران وكالة خطوة برس.

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