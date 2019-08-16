الدفاع: من يحاول مس سمعة الجيش العراقي سيجد يد الشعب هي اليد الضاربة

2019/08/16 | 22:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

أعلنت

وزارة الدفاع، الجمعة، أنها ماضية بإجراءاتها القانونية بحق من أورد أسم الجيش

بغير مكانته واستحقاقه.

وذكرت

الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “وزارة الدفاع

تتقدم بالشكر الجزيل والامتنان الكبير للشعب العراقي الكريم ظهير الجيش وسنده

الأمين دفاعا عن مكانته ورمزيته العالية”.

وأضافت

“لقد اثبت رجال الدين والجهات الرسمية وشبه الرسمية ومنظمات المجتمع المدني

ووسائل الإعلام المختلفة وفئات الشعب العراقي على اختلاف قومياته وأديانه

وانتماءاته بان الجيش العراقي هو كلمة الفصل في طريق الحرية وسور الوطن الغالي

وسده المنيع بوجه من يحاول التصيد في الماء العكر او الإساءة الى سمعته ومكانته

العالية”.

وأكدت

الوزارة، أن “جيشنا العراقي البطل سيبقى رهن إشارة شعبنا العظيم الذي اثبت

ويثبت للعالم اجمع انه شعب الملاحم والبطولات والأمجاد الخالدة في سفر

التاريخ”.

واوضحت

أن “من يحاول ان يمس سمعة هذا الجيش البطل الذي سطر اروع الملاحم في محاربة

الإرهاب مع اخوته من القوات الامنية والحشد الشعبي وقوات البيشمركة سيجد يد الشعب

هي اليد الضاربة بالقانون لإيقاف اي تخرصات بحق مسيرته التي يشهد لها العالم اجمع

والمطرزة بدماء الشهداء والجرحى من ابنائه الابرار”.

وأشارت

الوزارة إلى أنها “ماضية باجراءاتها القانونية بحق من اورد اسم الجيش بغير

مكانته واستحقاقه الذي يليق به”.

وتابعت

“تعاهد وزارة الدفاع شعبنا العراقي العزيز عزنا وفخرنا بان جيشنا البطل كان

وسيبقى جيش العراق وحامل رايته الخفاقة التي لن تذل ابدا، وستبقى عالية بعلو وشموخ

شعبنا العظيم وجيشنا الباسل”.

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