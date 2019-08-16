2019/08/16 | 22:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رسمياً ..اللاعب صفاء هادي يوقع على كشوفات فريق الشرطة قادماً من الزوراء لتمثيله في الموسم المقبل

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