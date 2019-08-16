بعد قطر… وزير الخارجية الإيراني يزور دولة خليجية أخرى

2019/08/16 | 22:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، أن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف سيتوجه غدا السبت إلى الكويت في سياق مواصلة المشاورات الإقليمية.وأضاف موسوي في تصريح له، اليوم الجمعة، أن وزير الخارجية الإيراني سيلتقي نظيره الكويتي، فضلا عن عدد آخر من كبار المسؤولين لبحث القضايا الخاصة بالعلاقات الثنائية

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