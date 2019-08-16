الإدارة الامريكية تناقش الانسحاب العسكري من أفغانستان

2019/08/16 | 22:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

يناقش الرئيس الامريكي دونالد ترامب، مساء اليوم الجمعة، مع كبار المسؤولين الامريكيين سحب قواته بلاده من افغانستان.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" ان ترامب سيعقد اجتماعاً مع وزير الخارجية مايك بومبيو وكبير موظفي البيت الأبيض ميك مولفاني، وكبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية ومجلس الأمن القومي الأمريكي، في ولاية نيو جيرسي، نتائج العمل الدبلوماسي للمبعوث الأمريكي الخاص لأفغانستان زلماي خليل زاد.

واشارت الى انه سيتم ايضا مناقشة "الخطط العسكرية لبدء انسحاب تدريجي للقوات الأمريكية ووضع حد لأطول حرب أمريكية".

وفي وقت سابق، أعلن زاد عن تقدم المفاوضات الجارية مع حركة طالبان الأفغانية، واصفا إياها بأنها "الأكثر إنتاجية".

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