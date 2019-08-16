رسمياً.. الشرطة يتعاقد مع صفاء هادي

2019/08/16 | 22:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت إدارة نادي الشرطة، تعاقدها مع نجم فريق الزوراء.

وذكر بيان مقتضب لنادي الشرطة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان "اللاعب صفاء هادي وقع على كشوفات الشرطة لتمثيله في الموسم الجديد".ولم يوضح البيان المزيد من التفاصيل عن مدة العقد.انتهى

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