إمرأة تنتحر بسلاح زوجها في الطالبية

2019/08/16 | 22:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أقدمت إمرأة على الانتحار داخل شقتها شرقي العاصمة بغداد.

وذكر مصدر أمني لوكالة {الفرات نيوز} ان "إمرأة أنتحرت باطلاق النار على نفسها من مسدس زوجها داخل شقتها ضمن منطقة الطالبية".وأضاف ان "الشرطة نقلت جثة المرأة الى الطب العدلي وفتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادثة".انتهى

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