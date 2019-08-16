ترامب يناقش سحب القوات الأمريكية من أفغانستان تدريجيا

2019/08/16 | 22:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاجتماع مع وزير الخارجية مايك بومبيو وكبير موظفي البيت الأبيض ميك مولفاني، لمناقشة الانسحاب التدريجي للقوات الأمريكية من أفغانستان.وبحسب صحيفة “واشنطن بوشت” الأمريكية سيتم عقد الاجتماع اليوم الجمعة في ولاية “نيو جيرسي” بحضور كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية ومجلس الأمن القومي الأمريكي.ووفقًا للصحيفة، سيتم خلال الاجتماع مناقشة […]

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