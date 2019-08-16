ترامب يسخر من وزن رجل ليكتشف أنه أحد مؤيديه

2019/08/16 | 23:00

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بغداد اليوم _ متابعة

سخر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال لقاء في ولاية "نيوهامبشير" من رجل بسبب وزنه الزائد ظنا منه أنه من المحتجين ليتكشف لاحقا بأن هذا الرجل لم يكن سوى أحد مؤيديه.فوفقا لوكالة "رويترز" كان ترامب يتفحص الحشد في اللقاء الذي عقد مساء أمس الخميس ورأى فرانك داوسون يلوح بقبضة يده بينما كان يتم اقتياد المحتجين إلى خارج المكان.



وكان داوسون يرتدي قميصا عليه عبارة "ترامب 2020" لكن الرئيس ظن أنه أحد المحتجين.وقال ترامب "هذا شخص عنده مشكلة وزن خطيرة.



عد إلى البيت.



ابدأ تدريبات.



من فضلكم اخرجوه من هنا".ثم قال ترامب، الذي أظهر آخر فحص طبي له زيادة ملحوظة في وزنه "هذا الرجل لديه مشكلة أكبر مما لدي".وبعد ذلك اكتشف ترامب أن داوسون من مؤيديه فأجرى اتصالا هاتفيا به من الطائرة الرئاسية في رحلة العودة من مانشستر إلى نيوجيرزي حيث يقضي عطلة في نادي بيدمنستر للغولف الذي يملكه.وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية إن ترامب لم يتمكن من الاتصال بداوسون وترك له رسالة صوتية.وظهر داوسون على شاشة قناة "فوكس نيوز" التلفزيونية وقال إنه لم يشعر بضيق من سخرية ترامب من وزنه الزائد.وأضاف "أعتقد أنه ظن أنني جزء (من الاحتجاج) لكني لم أكن كذلك...



كل شيء على ما يرام.



أحب الرجل.



هو أفضل ما حدث لهذا البلد حتى الآن".

بغداد اليوم- متابعة

أفادت وزارة الخارجية الروسية، الجمعة (16 اب 2019)، بأن قراصنة خطفوا ثمانية من أفراد طاقم سفينة بينهم 3 مواطنين روس قبالة سواحل الكاميرون، وأن الدبلوماسيين الروس يعملون على إطلاق سراحهم.

وقال الخارجية في بيان، إن "قراصنة

بغداد اليوم- متابعة

نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، اليوم الجمعة، أن تكون طهران قدمت أي ضمانات إلى بريطانيا أو سلطات جبل طارق من أجل الإفراج عن ناقلة النفط "غريس1".

وقال موسوي في تصريح صحفي، إن "طهران

بغداد اليوم - متابعة

نقلت وكالة مهر شبه الرسمية للأنباء عن مسؤول بحري إيراني قوله، اليوم الخميس، إن مالك ناقلة النفط الإيرانية غريس 1 أشار إلى أن السفينة ستتجه إلى موانئ بالبحر المتوسط وذلك بعد قرار سلطات منطقة جبل طارق الإفراج عنها.

وحسب (رويت

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