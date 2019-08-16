لزيادة فعالية الكمون في حرق الدهون اضيفوا إليه هذا المكون

2019/08/16 | 23:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

من المعروف أن الكمون يتمتع بخصائص ممتازة تساعد على خسارة الوزن.



لكن دراسة نشرتها دورية The Metabolism journal الأميركية أشارت إلى أن القرفة

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