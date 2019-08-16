الثوم تحت الوسادة يحل مشكلات صحية عديدة

2019/08/16 | 23:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منذ القدم كان الإنسان يضع فصا من الثوم تحت وسادته عند النوم ليلا، لأنه يشكل حلا لمشكلات صحية عديدة، ولا يزال الطب الشعبي ينصح بذات

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