خطبتا صﻻة الجمعة المركزية في العراق في مسجد الرحمن بامامة السيد ميثم العلاق

2019/08/16 | 23:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خطبتا صﻻة الجمعة المركزية في العراق التي اقيمت في مسجد الرحمن في بغداد بامامة فضيلة السيد ميثم العلاق (دام توفيقه) بتاريخ 14 ذي الحجة 1440 للهجرة الموافق 16 اب 2019 للميلاد .تفاصيل الخطبتين..الخطبة الاولى (درجات المبايعين للإمام ع) .بسم الله الرحمن الرحيم في يوم الغدير نحاول أن نعرض على انفسنا درجات المبايعين …

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