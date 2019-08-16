الدفاع المدني تعلن اخماد حريق اندلع في مساحة زراعية تقدر بـ100 دونم في كربلاء

2019/08/16 | 23:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ كربلاء

أعلنت

مديرية الدفاع المدني العامة، اليوم الجمعة، اخماد حريق “واسع” اندلع في

مساحة زراعية تقدر بـ100 دونم في قضاء عين التمر بمحافظة كربلاء.

وقالت

المديرية في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “فرقنا في مركز

عين تمر بمديرية دفاع مدني كربلاء المقدسة تمكنت من إخماد حادث حريق واسع الانتشار

اندلع في بساتين عدد 10 تقدر مساحتها بـ 100 دونم في منطقة البو هويدي بقضاء عين

التمر”.

وأضاف

البيان، أن مفارز الدفاع المدني “قامت حين الوصول إلى محل الحادث بتطويق

ومحاصرة النيران من جميع الاتجاهات والاطباق على ألسنة اللهب المشتعلة بمساحة 40

دونم، والتي تحتوي على 300 نخلة”، مبينا أن “السيطرة على الحادث تمت بكل

مهنية وبوقت قياسي، وانقاذ ماتبقى من المساحة والبساتين الأخرى والتي تقدر بـ 60

دونم تحتوي على 400 نخلة، وبدون اي اضرار بشرية”.

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