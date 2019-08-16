2019/08/16 | 23:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / بغدادوجه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الجمعة، رسالة إلى رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، طالبه فيها بالحفاظ على هيبة الدولة ومعاقبة “ذوي الانتماءات الخارجية”، فيما انتقد عدم تحقيق “أي تقدم” بملف مكافحة الفساد.

وكتب الصدر في تغريدة على حسابه في “تويتر”: “أمور مهمة أوجهها لرئيس مجلس الوزراء كنصيحة أخوية ينتفع بها في عمله..



وهي مطالب شعبية نادت بها المرجعية والشعب معا..



وأنا له من الناصحين”، محذرا بالقول: “والإ فأن الاستمرار بهذا المنحى لايكون مقبولا شرعا وعقلا بل وغير مقبول شعبيا أيضا”.

وأضاف: “النقطة الأولى: الالتزام الكامل (بالاستقلالية) وعدم الميل لطرف دون آخر..



والا سيكون الانحراف عن الاستقلالية بمثابة بناء جديد (للدولة العميقة).

النقطة الثانية: ملف الخدمات لازال متلكئا ويكاد أن يكون معدوما..



فنرجو من الأخ رئيس مجلس الوزراء السعي الحثيث والملموس لتفعيل الخدمات فقد تضرر الشعب كثيرا وما عاد الصبر على ذلك أمرا هينا.

النقطة الثالثة: لم نر أي تقدم بملف مكافحة الفساد على الاطلاق إلا اللمم..



وهذا السكوت يكاد أن يكون اذنا بالفساد..



فإذا صدق ذلك فسيصب علينا البلاء صبا..



ولات حين مناص.

النقطة الرابعة: الحفاظ على هيبة الدولة ومؤسساتها الأمنية واستقلالية القرار العراقي، وعدم التردد في معاقبة من يعمل على اضعاف الأجهزة الأمنية، ومعاقبة ذوي الانتماءات الخارجية ليكون العراق ذا سيادة كاملة”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصدر لعبد المهدي: حافظ على استقلالية القرار العراقي وعاقب ذوي الانتماءات الخارجية) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصدر لعبد المهدي: حافظ على استقلالية القرار العراقي وعاقب ذوي الانتماءات الخارجية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).