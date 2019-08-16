2019/08/16 | 23:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: XfVOd2WMAZE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حوار ... عمر الدقير) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. حوار ... عمر الدقير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).