انتحار امراة بسلاح زوجها شمالي بغداد

2019/08/16 | 23:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر أمني، الجمعة، بانتحار امراة بسلاح زوجها شمالي العاصمة بغداد.

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