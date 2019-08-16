2019/08/16 | 23:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس ذكرت مواقع رياضية موثوقة ان المدرب السلوفيني سيتريشكو كاتانيش مازال مدربا للمنتخب العراقي، لافتة إلى أن رئيس اتحاد الكرة أبلغ الأول ان الأنباء التي تتحدث عن إقالته غير صحيحة.وقال موقع اللاعبين المحترفين ان “رئيس الاتحاد عبدالخالق مسعود اتصل بالمدرب كاتانيش وابلغه بعدم صحة الاخبار التي تتحدث عن اقالته رغم كل

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كاتانيش باق واتصل بالمحترفين لغرض استدعائهم وكالة خطوة برس.

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