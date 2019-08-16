محام: ربان ناقلة النفط الإيرانية “غريس 1” لا يرغب في مواصلة عمله

2019/08/16 | 23:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس قال محامي أفراد من طاقم ناقلة النفط الإيرانية “غريس 1″، إن ربانها لم يعد يرغب في مواصلة العمل على متن السفينة، التي تحتاج إلى إصلاحات قد تعيق رحيلها الفوري من جبل طارق.ووفقا لوكالة “أسوشيتد برس”، فقد أكد المحامي ريتشارد ويلكنسون، الذي يمثل 3 من طاقم الناقلة، أن المواطن الهندي

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