 الجيش السوري يقتحم 4 بلدات على مشارف خان شيخون جنوب إدلب

2019/08/16 | 23:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… تمكنت وحدات الجيش السوري، مساء اليوم الجمعة، من بسط سيطرتها على بلدات عابدين وخربة عابدين ومغر الحنطة والحرش الطويلة، على مشارف مدينة خان شيخون جنوب إدلب.ال مصدر في ريف إدلب: إن “وحدات الجيش السوري تابعت عملياتها العسكرية على محور ريف إدلب الجنوبي وتمكنت من السيطرة على بلدة عابدين وخربة عابدين ومغر الحنطة والحرش […]

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