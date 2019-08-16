2019/08/16 | 23:17
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/بغداد… تمكنت وحدات الجيش السوري، مساء اليوم الجمعة، من بسط سيطرتها على بلدات عابدين وخربة عابدين ومغر الحنطة والحرش الطويلة، على مشارف مدينة خان شيخون جنوب إدلب.
ال مصدر في ريف إدلب: إن “وحدات الجيش السوري تابعت عملياتها العسكرية على محور ريف إدلب الجنوبي وتمكنت من السيطرة على بلدة عابدين وخربة عابدين ومغر الحنطة والحرش […]
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ال مصدر في ريف إدلب: إن “وحدات الجيش السوري تابعت عملياتها العسكرية على محور ريف إدلب الجنوبي وتمكنت من السيطرة على بلدة عابدين وخربة عابدين ومغر الحنطة والحرش […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الجيش السوري يقتحم 4 بلدات على مشارف خان شيخون جنوب إدلب) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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