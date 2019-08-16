2019/08/16 | 23:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حسين_مهنا سميح القاسم 11/مايو1939 – 19/أغسطس2014 خمسُ سنواتٍ مَرَّتْ بأصيافِها وأَشتِيَتِها وأَنتَ مُسَجّىً بتُرابٍ طالَما ناضَلْتَ من أَجلِ أن يظَلَّ طاهِرًا لا تَطَؤُهُ قَدَمٌ هجينَةٌ..أَدري أَنَّكَ أَحبَبْتَ أَنْ تُدْفَنَ في سَفحِ حيدَرَ، رِفيقِكَ في حياتِكَ لتُقيمَ ما أَقامَ في مَماتِكَ..سَبَقَكَ الى ذلكَ جَدُّكَ امرؤُ القيسِ، فهو أَيضًا مُقيمٌ......

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