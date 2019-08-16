2019/08/16 | 23:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سعيد_الوجاني القرصنة – La piraterie هل ما قامت به بريطانيا ، والضبط سلطات جبل طارق ، ضد الباخرة الإيرانية ، وفي عرض المياه الدولية ، هو احتجاز طبقا للقانون ، ام انه قرصنة موصوفة ، مجرمة بمقتضى القانون الدولي ؟ .التبرير الذي استندت عليه بريطانيا ، هو ان الباخرة الإيرانية ، بتوجهها الى سورية ، تكون قد خرقت قرارات الاتحاد الأوربي بفرض عقوبات على سورية .لكن هل العقوبات على سورية ترتكز على قرارات اوربية......

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